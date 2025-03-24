CHP'li Tanal polis şiddetinin izlerini paylaştı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının sürecinde, İstanbul'da sahada gelişmeleri takip eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis tarafından şiddete uğradığını belirtti. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak vücudundaki darp izlerini gösteren Tanal, “Bu izler yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde 48 saat boyunca sahada olduğunu kaydetti. Bu süreçte polisin kendisine şiddet uyguladığını ifade eden Tanal, vücudundaki darp izlerinin fotoğraflarını da paylaştı.

Tanal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bu yaralar sadece bedende değil, hukuk devletinde açılmıştır. Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi’nden Saraçhane’ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm. Bu izler yalnızca fiziksel bir saldırının değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelik bir saldırının izleridir. Bu ülkede barışçıl şekilde protesto hakkını kullanan, demokratik tepkisini gösteren yurttaşlara karşı uygulanan bu şiddet, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı'nın açıkça ihlalidir. Aynı şekilde Anayasa’nın 26. maddesi uyarınca ifade özgürlüğü de çiğnenmiştir. Ayrıca, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu açıkça belirtir: Polis orantılı, ölçülü ve hukuka uygun şekilde müdahale etmekle yükümlüdür. Görevini kötüye kullanan, aşırı güç kullanan, hedef gözeterek saldıran personel açıkça suç işlemektedir.

"HAKLARINDA YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Ben, görevini hukuk çerçevesinde yapan, vicdanlı, halkın polisi olan emniyet mensuplarını ayrı tutuyorum. Bu saldırgan tutumun sorumlusu olanları ise kınıyor ve haklarında yasal yollara başvuracağımı ilan ediyorum. Bu saldırılarla; yalnızca şahsıma değil, demokratik hak arayışına çıkan tüm yurttaşlara gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Ama biz susmayacağız çünkü susarsak hukuk da demokrasi de insanlık da susar.

"SOKAKTA ADALET İSTEYEN İNSANLAR DÜŞMAN DEĞİL, BU ÜLKENİN ONURUDUR"