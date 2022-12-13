Ağbaba'dan Erdoğan'ın grev yasağına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarının, Bekaert Çelik şirketinin iki fabrikasında aldığı grev kararlarını ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle 60 gün ertelemesine tepki gösterdi.

Ağbaba, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün Resmî Gazete’de Erdoğan imzası ile Birleşik Metal-İş ve Öz Çelik-İş sendikalarının iki fabrikada sürdürdüğü grev, 60 günlük erteleme adı altında yasaklandı. Yasaklandı diyoruz çünkü 60 günün ardından grevler kaldığı yerden devam etmeyecek.

Bu yasaklamalar ile birlikte AKP iktidarı döneminde yasaklanan grev sayısı 19’u bulmuş oldu. AKP iktidarında bugüne kadar yaklaşık iki yüz bine yakın işçinin grev hakkı gasp edilmiş oldu. AKP demek grev düşmanlığı demektir."

"MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLER ÜLKEYİ UCUZ İŞÇİ PAZARINA DÖNÜŞTÜRENLER"

''Artık alışılagelmiş bir biçimde her grev yasağının sebebi ise ‘milli güvenliği bozucu nitelik’ olarak gösterildi" diyen Ağbaba, "Sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkı milli güvenliği bozucu nitelik olarak göstermek, işçilerin anayasal haklarına el koymak demektir. Milli güvenliği tehdit eden işçiler değil, ülkeyi ucuz işgücü pazarına dönüştürenlerdir!" vurgusu yaptı.

BAKAN BİLGİN'E ÇAĞRI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in her defasında sendikal hak ve özgürlüklerden bahsedip, sendikalaşmanın düşük olmasından dem vurduğunu hatırlatan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan daha geçen hafta Meclis Genel Kurulu’nda sendika hakkından, toplu pazarlık hakkından bahsetmiş, bu hakkın daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulamıştı. Lakin gelinen noktada Sayın Bakan’ın sözlerinin hiçbir kıymetinin olmadığı bu iki grev yasağı ile tescillenmiş oldu.

Ülkede sendikalaşmanın işçiler açısından ne yazık ki iki sonucu oluyor; işçiler ya topluca işten ayılıyor ya da yasal hakları olan grevler, yasaklanıyor. Sayın Bakan’a söylediği sözlerinin arkasında durmaya, işçilerin sendika ve grev hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

