CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP’nin Zonguldak mitingi sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı.

CHP’nin TBMM’nin süreç komisyonunun İmralı’ya göndereceği heyete vekil vermemesine dair yapılan yorumlara değinen Yavuzyılmaz, “Süreç komisyonuyla ilgili olarak da bu İmralı'ya gidişle ilgili olarak da Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu, kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir başka siyasi partinin veya Cumhurbaşkanı'nın ne yapması gerektiğini tayin edemeyeceğini bir kez daha bu meydanda ifade etmiş oldu.

Özgüvenimiz çok yüksek, rotamızın ne olduğunu parti programımızla birlikte şekillendirdik. Taslağımızı açıkladık dünkü lansmanımızla birlikte. Önümüzdeki kurutayda da kurutay delegeleriyle birlikte son şekli programın verilmiş olacak. Geriye tek bir şey kalıyor: O da bir seçim yapılması. O seçiminde en hızlı şekilde en acilen yapılması için de mücadeleye devam edeceğiz.”

‘GÖKÇEK HAKKINDA TEK İŞLEM YOK’



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin soruya Yavuzyılmaz, şu yanıtı verdi:

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza yöneltilen sorulardan, isnat edilen iddialardan biri de Ankapark'la ilgili. Yani bir milyar dolarlık bir tutar dinozorlara, canavarlara veya atıl hale getirdikleri bir anlayışla işletilemeyecek bir hale getirip batırdıkları bir sürecin sonunda dönüp de Mansur Yavaş'a 'bu Ankapark ne oldu, dinozorlar ne oldu, canavarlar ne oldu?' gibi tırnak içinde soruları sormak insafsızlıktır, vicdansızlıktır, yüzsüzlüktür.

Aynı zamanda Mansur Yavaş vatandaşın hakkı olan bu kamu kaynağının bu gibi batırılmasına itiraz ettiği için hazırladığı dosyaları yargıya intikal ettiriyor ancak yine siyasi müdahalelerle birlikte bu dosyalarla ilgili işlem yapılmıyor.

Doğru söz söyleyeni 9 köyden kovarlar' diye bir söz var. Mansur Yavaş'ı hangi köyden kovmaya kalkarlarsa kalksınlar 10. köy Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu köy olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi her yer bu aydınlık düşünceyle dolu olacaktır.”



