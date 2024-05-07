CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu Belediyesi'nin korkunç borcu ortaya çıktı

Kaynak: ANKA
CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Beyoğlu Belediyesi'nin korkunç borcu ortaya çıktı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan borç açıklaması. 30 yıl sonra CHP'ye geçen belediye 920 milyon liraya yakın borç devraldıklarını sosyal medya üzerinden açıklamayla duyuran CHP'liler, son beş ayda belediyenin 12 gayrimenkulünün satıldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı tam 30 yıl sonra AKP'den geri aldı. Belediye Başkanı İnan Güney oldu. Hesaplar incelendi. O incelemenin sonucu sosyal medya üzerinden duyuruldu

İşte o açıklamaya göre Beyoğlu Belediyesi’nin AKP döneminden kalan borcu 919.5 milyon TL. Belediye, sosyal medya hesabından yapılan paylasımda, 31 Mart 2024 yerel seçiminden önce son 5 ayda belediyenin 12 adet gayrimenkulü de 198 milyon TL’ye satıldığı belirtildi. .

31 Mart seçimleriyle AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin 31 Mart 2024 itibariyla borç durumu tespit edildi, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Beyoğlu Belediyesi'nin su anki korkunç borcunun 919 milyon 519 bin 726 TL olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borcunun 197 milyon 577 bin 998 TL olduğu belirtildi. Belediyenin firmalara olan borçunun ise 158 milyon 152 bin 278 TL olduğu açıklandı. Belediye şirketlerinin ise borcu ise 503 milyon TL.

BANKALARA OLAN BORÇLAR

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımında son 5 ayda 12 adet gayrimenkulünün 198 milyon 452 bin liraya satıldığı açıklandı. Belediyenin bankalara kredi borcunun 21 milyon 210 bin lira teminat borcunun ise 39 milyon 509 bin lira oldu belirtildi.

d6673b49-f16f-444f-9ff1-8cd3e7321a5b-w.jpg

baskananan55766.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'de işsizlik yüzde 30 olacak. Tarih verildi
MHP'li belediye başkanından AKP'yi kızdıracak borç açıklaması
Ali Koç kararını verdi. Aziz Yıldırım bombası patladı. Sadettin Saran ne yapacak?
Son Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı Magazin
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası Gündem
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı Gündem
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı
Aziz Yıldırım kararından döndü Spor
Aziz Yıldırım kararından döndü
Katil bakanın yargılanmasına başlandı Dünya
Katil bakanın yargılanmasına başlandı
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü Dünya
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü