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  • CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu bölgenin tarımsal potansiyelinin korunması çok önemli. Bu bağlamda yapılması gerekenler var. Sayın Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklamalarını dinliyoruz, genelde olaya, desteklerin hesaba yatması olarak bakıyor. Desteklerin hesaba yatmasından önce, bölgenin sorunlarının iyi irdelenmesi gerekiyor” dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:33
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CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
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ANKA - CHP Grubu, depremin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırması önergesinin Genel Kurul’da bugün görüşülmesini önerdi.

“TARIM BAKANI, OLAYA, DESTEKLERİN HESABA YATMASI OLARAK BAKIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz aldı. Gürer, “Bölge, Türkiye’nin önemli bir tarım bölgesi. Ülkemizin yüzde 20’sine hitap eden bitkisel üretimin de olduğu alan. Aynı zamanda büyükbaş hayvancılığın yüzde 12’sinin, küçükbaş hayvancılığın da yüzde 16’sının bu bölgede yapıldığı dikkate alınırsa bu bölgenin tarımsal potansiyelinin korunması çok önemli. Bu bağlamda yapılması gerekenler var. Sayın Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklamalarını dinliyoruz, genelde olaya, desteklerin hesaba yatması olarak bakıyor. Desteklerin hesaba yatmasından önce bölgenin sorunlarının iyi irdelenmesi gerekiyor” dedi.

“ÇİFTÇİYE, TARLANIN BAŞINA GİDİP BİR KONTEYNER KOYAR, ONA ÜRETİMİ SAĞLAYACAK GÜBREYİ VERİRSENİZ ORADA KALMASINI SAĞLARSANIZ”

Depremde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden yurttaşlara değinen Gürer, “O kişiler saptanıp hayvanları onlara verilmeli ve o bölgede kalmaları sağlanmalıdır. Para vererek çiftçiyi bölgeden göndermek yerine, çiftçinin sorunları o bölgede sağlanmalı ve acil çözümler üretilmelidir. Bölgeye dönüş, öncelikle tarımla sağlanabilir. Esnafın dükkanı, evi yıkıldı ama çiftçiye, tarlanın başına gidip bir konteyner koyarsanız, ona üretimi sağlayacak gübreyi verirseniz onun orada kalmasını sağlarsanız. Yem sorunu var. Çok sayıda hayvan telef olmuş” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE TARIM ALANLARI GİTTİKÇE DARALIYOR. BİNALARLA DOLDURULMAYA BAŞLANIYOR”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Biz, her seferinde söylüyoruz. Diyoruz ki savunma sanayii ne kadar önemliyse tarım sektörü de o kadar önemlidir. Savunma sanayiine verilen destekler, tarım sektörüne de verilmelidir. Hepimiz de biliyoruz ki Türkiye’de tarım alanları gittikçe daralıyor. Binalarla doldurulmaya başlanıyor. Gittiğimiz bölgelerde gördük. Deprem en fazla tarım arazilerinde, yani alüvyon tabakalardaki zararı çok yıkıcı oldu” dedi.  

“BENZİNLİKTE ŞUNUNLA KARŞILAŞMIŞLAR; ‘NAKİT İSTERSENİZ BUNUN YÜZDE 10’UNU KESERİM’”

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, CHP’nin önerisi üzerine yaptığı konuşmada, “Ülke tarımının, hayvancılığının, küçük çiftçinin sorunları yeni değil. Fakat depremle bu, çok daha fazla boyutlanmış durumda. Ben, size sadece bir örnek vermek istiyorum. Muş Varto’da, tarımsal destekleme kapsamında mazot parası hesaplara yatmış. Çiftçiler bankaya paraya çekmek için gitmişler. Onlara şu söylemiş; ‘Sizin paranız benzin şirketinde’. İlçe tarıma gitmişler, onlar da oraya sevk etmiş. Benzinlikte şununla karşılaşmışlar; ‘Nakit isterseniz bunun yüzde 10’unu keserim’. Tabii ki insanlar deprem mağduru. Tarım yapma koşulları yok. Dolayısıyla bunu nakdi olarak almaları gerekiyor. Bu durumu fırsata çeviren bir işleyişle karşı karşıya kalıyorlar. Deprem bölgelerinde yaşanan en tipik fırsatçılık örneklerinden bir tanesi” diye konuştu.

“ŞU AN BÖLGEDE 4 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN ÇADIRI DAĞITILDI”

AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Deprem bölgesindeki her ilde en az iki, üç tane genel müdürümüz vardı. TMO oradaydı, TİGEM oradaydı. Bağlı kuruluşların tamamı oradaydı. Öncelikle haklı olarak hayvanlar için barınaklara ihtiyaç vardı. Hayvan çadırları, bölgede ikinci günden itibaren tedarik edilmeye başlandı. Bu sürdü birkaç gün. Şu an bölgede 4 binin üzerinde hayvan çadırı dağıtıldı. Acil yem desteğine ihtiyaç vardı. Bugüne kadar 20 günde 20 bin ton, Türkiye’nin neresinde üretildiyse bulunan yemler, Tarım Kredi, TİGEM aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı” dedi.

“AK PARTİ, 20 YILDIR NE YAPTIYSA BUGÜN BU HASSAS DÖNEMDE DAHA İYİSİN YAPACAKTIR”

Kılıç, “Rekoltenin düşmemesi, bitkisel üretimin, hayvancılıkla alakalı üretimin azalmaması için AK Parti, 20 yıldır ne yaptıysa bugün bu hassas dönemde daha iyisin yapacaktır” diye konuştu.

CHP'nin önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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