CHP’nin 'Emek Mitingi’nin tarihi belli oldu

CHP MYK, dün Özgür Özel başkanlığında saat 12.45’te toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantıda; atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından haziran sonunda düzenlenmesi planlanan Emek Mitingi’nin tarihi de kararlaştırıldı.

Mitingin 30 Haziran’da düzenlenmesine karar verilirken, mitingin Ankara veya İstanbul’da değil, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde durulması, bu bağlamda da mitingin Kocaeli’nde gerçekleştirilmesi üzerinde uzlaşıldı.

AMAÇ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE HİTAP ETMEK

CHP MYK, mitingin yalnızca asgari ücretle yaşamını idame ettiren vatandaşların değil, toplumun emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlerine hitap etmesi yönünde karar aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak dördüncü mitingin ana amacı, asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve hükümetin 1 Temmuz’dan önce ara zam kararı vermesi konusunda toplumsal baskıyı örgütlemek olacak.

MİTİNGLER VE OLASI ERKEN SEÇİM

Emek mitingi hazırlıkları hakkında bilgi veren CHP kurmayları, iktidarın halkın taleplerine olumlu karşılık vermekle karşı karşıya olduğunu vurgularken; ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamında emekçilerin yaşadığı sıkıntılar gibi konularda, toplumsal baskının sonuç alması gerektiğini dile getirdi. Kurmaylar, aksi durumda bir erken seçim olasılığı öngördüklerini de ekledi.

BAKAN IŞIKHAN: ARA ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının aralık ayında, asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıklarken 2024 yılı içerisinde herhangi bir ara zam planlanmadığını belirtmiş, “Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” demişti.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİN 967 LİRA ALTINDA KALDI

Açıklanan son Türk-İş verilerine göre, asgari ücret açlık sınırının bin 967 TL altında kaldı. Türk-İş, mayıs ayı için açlık sınırını 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırını 61 bin 788 TL olarak açıkladı.