İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu.

CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi öncesinde mahkeme, ara kararını hatırlatarak “durdurun” talebinde bulundu. YSK ise “devam” kararı vermişti.

Ardından CHP 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik tekrardan seçilmiş ve YSK ikinci kez mazbatayı vermişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP genel merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedildi.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ret kararını Yeniçağ'a değerlendirdi. Eminağaoğlu, "Davalılardan biri İstanbul'da olduğu için reddedilmiş olabilir. 39'uncu kongre zaten yeni delegeler ile yapıldığı için 38. kongredeki iddiaları konusuz kalacak. Yeni yönetim göreve devam edecek. Dava yürür, sonuçlanır ama konusuz kalır. Usulü bir karar, davanın bir konusu kalmadı" ifadelerini kullandı.