CHP'nin miting hazırlıkları tamamlandı

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Turkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.

Mitingin son hazırlıkları tamamladı. Mitingin yapılacağı Turgut Özal Spor Salonu önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve CHP bayrakları asıldı.

Kurulan dev sahneye CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart asıldı. Sahnenin ön tarafına "Free İmamoğlu! Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu" pankartı asıldı.

Öte yandan, spor salonu binasına İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "'Free İmamoğlu'" pankartı asıldı.

Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.