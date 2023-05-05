CHP’nin seçim çadırı ateşe verildi. İstanbul’un göbeğinde vandallık

CHP’nin İstanbul’daki seçim çadırına saldırı düzenlendi. Beşiktaş’ta bulunan seçim çadırı sabah erken saatlerde ateşe verildi.

CHP’nin seçim çadırı ateşe verildi. İstanbul’un göbeğinde vandallık

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken provokasyonlar artarak devam ediyor. İstanbul Beşiktaş'ta CHP'nin seçim çadırına saldırı düzenlendi.

Beşiktaş Ortaköy’de bulunan CHP seçim çadırı sabah 06:30'da ateşe verildi. Saldırı sonrası çadırda maddi hasar oluştu. Seçim malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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"KUTUPLAŞTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, "Bu ve benzeri provokasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı azaltmaz, demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere fırsat vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik de saldırıya tepki gösterdi. Özçelik, "Beşiktaş Ortaköy'deki seçim çadırımız bu sabah 06.30 sularında alçak provokatörler tarafından ateşe verilmiş. Bu saldırı girişimleri bize vız gelir. Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek." dedi.

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