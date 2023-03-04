Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris’e gitti. Çiçeği burnunda aşıklar yine görüntülendi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Başarılı oyuncunun adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

İKİ AYDIR AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile bir mekanda görüntülenmişti.

Daha önce arkadaş grubuyla görüntülenen çift, bu defa Fransa'nın başkenti Paris'e giderken havalimanında Gazetemagazin tarafından görüntülendi.



