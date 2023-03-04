4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris’e gitti. Çiçeği burnunda aşıklar yine görüntülendi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris’e gitti. Çiçeği burnunda aşıklar yine görüntülendi

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile Paris’e giderken görüntülendi. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:49
Takip Et

Çiçeği burnunda aşıklar yine görüntülendi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris’e gitti 

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris’e gitti. Çiçeği burnunda aşıklar yine görüntülendi
+
Aa
-

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Başarılı oyuncunun adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu.

İKİ AYDIR AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile bir mekanda görüntülenmişti. 

Daha önce arkadaş grubuyla görüntülenen çift, bu defa Fransa'nın başkenti Paris'e giderken havalimanında Gazetemagazin tarafından görüntülendi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
4
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
5
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Restorantlara yapma içki satışına baskın
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
﻿Furkan Bayır Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı? Başkan Çavuşoğlu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.