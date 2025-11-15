Her yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Sahipsizler dizisinde Melis karakterine hayat veren Mina Derman, bir çocuğa çarpıp kaçtı iddiası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu dün akşam Bebek'te yaşadığı talihsiz bir olayla sosyal medyada gündemine oturdu.

Çiçekçi bir çocuğu aracıyla ezip kaçtığı iddia edilen Derman, gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda hissettiğini söyledi.

Derman şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."