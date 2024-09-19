Cide ormanlarında kayboldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cide ormanlarında kayboldular

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gezmek için ormanlık alana giren 2 kişi kayboldu. Cep telefonlarıyla yardım isteyen 2 kişiyi bulabilmek için ekipler seferler girdikleri ormanlık alanda hava kararınca arama çalışmalarını durdurdu.

Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayrak tepe mevkiine dolaşmaya gelen R.U. ve D.D. ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.U. yardım istedi.

aw290388-03.jpg

İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi. Gece saatleri boyunca ekipler, kayıp vatandaşların bulunduğu yere ulaşmaya çalıştı.

aw290388-02.jpg

Karanlık ve alanın engebeli olması sebebiyle şahıslara ulaşamayan ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara hız kazandırdı. Ekipler, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen R.U. ve D.D.'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı
E-Postalarda güvenliği krizi
E-Postalarda güvenliği krizi
Kuzey Kore'den dünyaya gözdağı
Kuzey Kore'den dünyaya gözdağı
Mourinho Galatasaray derbisi için kilit ismi belirledi
Mourinho Galatasaray derbisi için kilit ismi belirledi