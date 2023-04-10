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Çiftçilere hayvan hırsızlığına karşın uyarıldı

Aydın’da çiftçiler hayvan hırsızlığına karşı tek tek uyarıldı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:50
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Çiftçilere hayvan hırsızlığına karşın uyarıldı

Çiftçilere hayvan hırsızlığına karşın uyarıldı
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İHA’nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Efeler Işıklı, Kuyulu, Emirdoğan, Eğrikavak, Bozdoğan Alamut, Germencik Karaağaçlı, Söke Tuzburgazı, Argavlı, Çalışlı, Bağarası, Pamukçular, Sultanhisar Kavaklı, İncirliova Sınırteke mahallelelerinde bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçilere hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapmak ve alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçiler kontrol edildi.

Kamera kurulumunun önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Meydana gelen olaylarda 112 AÇM aranması konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak çiftçiler uyarıldı.

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