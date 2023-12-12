Çiğ et yıkanır mı?

Etin çiğken sağlık açısından yıkanmaması gerektiğinin altı çizildi. Detaylar haberimizde…

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Çiğ et yıkanır mı?

Su, iki gün içerisinde içilmeli ve buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanların önermesi dikkat çekti.

Süt bozulduğunda, içinde zararlı mikroplar ürer. Bu mikropları öldürmek için sütü kaynatmalısınız.

Salata, oda sıcaklığında en fazla iki saat durmalı. Aksi halde, bakteri üremesi artar ve besin zehirlenmesine neden olabilir. Salatayı buzdolabında tutarak, mikropların büyümesini yavaşlatabilirsiniz.

Et, piştikten sonra bir ya da iki saat içinde yenmeli. Hava çok sıcaksa, bir saatten fazla bekletmemelisiniz. Et soğuduğunda, hemen buzdolabına kaldırmalısınız. Böylece, etteki bakterilerin çoğalmasını önleyebilirsiniz.

Hamur, içindekilerle ilgili olarak farklılık gösterebilir. Çiğ yumurta varsa, sorun olmaz. Fakat, Amerika'da yapılan bir çalışmada, unun E.Coli bakterisi içerdiği tespit edilmişti.

Et, çiğken yıkanmamalı. Çünkü, eti yıkarken, etteki mikroplar elinize, kıyafetlerinize, mutfak eşyalarınıza ve tezgahınıza bulaşabilir. Eti pişirirken, mikroplar zaten yok olur.

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