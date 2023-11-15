Çileğin hiç bilinmeyen 2 yararı ortaya çıktı. Bir daha eczaneye uğramayacaksınız

ABD’de Cincinatti Üniversitesi’nde yapılan araştırmada ‘çilek’ üzerine analizler yapıldı. Yakın zamanda yapılan araştırma, 12 hafta boyunca her gün tüketilen çileğin orta yaşlı, aşırı kilolu yetişkinlerde hafızayı iyileştirebildiğini ve depresif belirtileri azaltabildiğini ortaya çıkardı.

Hakemli bilim dergisi Nutrients'te yayınlanan bir çalışma, 12 hafta boyunca günlük çilek tüketiminin, hafif bilişsel gerileme olduğunu bildiren orta yaşlı, aşırı kilolu yetişkinler arasında hafızadaki etkileşimi ve depresif semptomları azalttığını gösteriyor.

Yapılan çalışmaya 5 erkek ve 25 kadın katıldı. Bir gruba kurutulmuş, dondurularak kurutulmuş ve öğütülmüş bütün meyvelerden hazırlanan bir çilek tozu verildi. İkinci gruba ise çilek tozuyla aynı görünüm, tat ve karbonhidrat yüküne sahip olacak şekilde tasarlanmış, lif içeren ancak polifenolik içeriği olmayan kontrol tozu verildi. Katılımcıların rahatlığı ve günlük dozajın kontrol edilebilmesi için günlük porsiyon çilek ve kontrol tozu paketler halinde kapatıldı.

Her bir çilek tozu paketi, 130 gram bütün meyveden elde edilen ve yaklaşık 1 fincan bütün taze çileğe eşdeğer olan 36,8 miligram antosiyanin sağlayan 13 gram içeriyordu. Katılımcılardan ayrıca çalışma süresince tüm meyve meyvelerini, meyve sularını ve özlerini tüketmeyi bırakmaları istendi. Bu, arka plan diyetinde meyve ürünlerinin tüketimindeki grup farklılığıyla ilgili potansiyel karışıklığı azaltmak için yapıldı.

BULGULAR VE ÇIKARIMLAR

Bulgular, 12 haftalık müdahaleden sonra, meyveli çilek tozunun tamamı verilen katılımcıların, bir kelime listesi öğrenme görevi sırasında (örneğin, öğrenme görevinde yer almayan kelimeleri hatırlama/tekrarlama) daha az hata yaptığını göstermektedir. Yaşlanma bağlamında, özellikle de ileri yaştaki demansta hafıza müdahalesi alışılmadık bir durum olmadığından, bunun bilişsel gerilemeyi tanımlama açısından önemi vardır. Ek olarak, meyveli çilek tozunun tamamı verilen katılımcılar, daha düşük düzeyde depresif belirtiler bildirdiler, bu da duygusal başa çıkma yeteneklerinin arttığı anlamına geliyor. Çalışmanın yetkilisi “Bulgularımız muhtemelen çileklerde bulunan antosiyaninlerin antiinflamatuar etkilerine bağlanabilir” diye ekledi.

ÇİLEĞİN BESİNSEL FAYDALARI

Yapılan çalışmayla birlikte, çileğin, polifenol sağlamanın yanı sıra birçok biyoaktif bileşiğin de kaynağı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, çileğin, 1 fincanlık tek porsiyonda günlük C vitamini ihtiyacımızın %100'ünü sağlarken ve folat, potasyum, lif, fitosteroller ve polifenoller gibi kalp açısından sağlıklı besinler içerdiğini de ortaya çıkardı.