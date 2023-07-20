Ciltteki lekelere bakım nasıl yapılmalı

Leke bakımında geliştirilmiş dermatolojik ürünler, cihazlar ve çeşitli ekipmanların kullanıldığını aktaran uzmanlar, “Leke bakımı uzman kişiler tarafından profesyonelce yapılınca çok daha etkili olmaktadır. Tedaviler cilt tipine ve lekenin yoğunluğuna göre yapılır. Bir yöntemle giderilen lekeler olduğu gibi daha fazla yönteme ihtiyaç duyan lekeler de vardır” diyor

LEKE BAKIMI NASIL YAPILMALI

Leke bakımına geçilmeden önce uzmanların cilt tipi ve lekenin durumunu belirlemek için çeşitli analizler yaptığını belirten uzmanlar, “Analizlerin sonrasında ihtiyaca göre tedavi yöntemleri belirlenerek bakıma başlanır. Lekelerin giderilmesi için kimyasal peeling ve kimyasal glikolik asit yöntemleri uygulanır. Yöntemler 4 ila 6 seansta netice vermektedir. Son zamanlarda enzim peelingi adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Soyma teknikleri arasında yer alan enzim peelinginin neticeleri son derece memnun edicidir. Özel içerikli maske cilde uygulanır ve 9 saat bekletilir. 9 saat sonrasında maske ılık suyla çıkarılarak lekesiz bir cilt elde edilir. Leke tedavisinde kullanılan daha farklı yöntemler de bulunmaktadır. Uzman kişi, kişinin cildine ve lekesine en uygun olan yöntemi belirleyerek uygular. Leke tedavisinin yapılması için en uygun zaman kış aylarıdır” ifadelerini kullandı.

Leke bakımı için tek ve net bir fiyat vermenin mümkün olmadığını söyleyen uzmanlar, “Çünkü lekelerin durumu yapılacak işlemleri değiştirmektedir. Fiyat verebilmek için kaç seans bakım yapılacağı, kullanılacak ürünler ve yöntemin belirlenmesi gerekir. Fiyatı etkileyen diğer etkenler de merkezin durumu, uygulamayı yapacak uzmanın bilgi birikimidir. Adı bilinen merkezlerin ve popüler uzmanların daha fazla fiyatla leke bakımı yaptığı bilinmektedir”

AA