Beş sezondur YouTube üzerinden yayın yapan ve büyük beğeni ile takip edilen komedi programı Çimen Show ani bir kararla programını sonlandırdı.

Yeni sezonda bölüm yayınlamayarak izleyicilerine veda eden ekipten bir açıklama geldi. Yeni sezon programına bir türlü başlamayan ve yeni bölümlerin takipçileri tarafından merakla beklendiği Komedyen Cem İşçiler ile Fazlı Polat'ın birlikte sundukları komedi-eğlence programı yayından kalktı.

Beş sezondur hem izleyici ile salonlarda yapılan hem de YouTube üzerinden her hafta düzenli olarak devam eden program ani bir şekilde kendini bitirdi. Alınan karar ile ilgili olarak detaylı bir açıklama yapılmazken Komedyen Cem İşçiler ve Fazlı Polat kısa bir açıklama yayınlayarak bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, Sevgili Çimen Show izleyicileri, öncelikle sizleri beklettiğimizin farkındayız ve özür dileriz. Daha net bir karar almak adına biraz beklememiz gerekti. Bu sezon Çimen Show'u son kez yaparak size veda edecektik fakat enerjimiz sezona başlamaya yetmedi ve Çimen Show'u bitirme kararı aldık. Biz birlikte büyüdük ve yıllar içinde kocaman bir aile haline geldik yaşadığımız tüm güzellikler için minnettarız. Sizlere de bizimle güldüğünüz yanımızda olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ederiz, hayatınızdan kahkahalar eksik olmasın biz müsadenizi istiyoruz" denildi.

"İzlemekten keyif aldığım tek programı bitirmiş olamazsınız, Çimen seyircisi, en azından bir yazıyla değil de son bir sezonla vedalaşmayı hak ediyordu" gibi mesajlarla izleyiciler tepki verirken veda kararının altında geçtiğimiz aylarda iki isminde ortak arkadaşı olan Mesut Süre ile ilgili taciz iddialarının gündeme gelmesi ve konu ile ilgili olarak Cem İşçilerin duruma karşı sessiz kalması da iddia edildi. Öte yandan Komedyen Mesut Süre ile ilgili iddialar gündeme geldiğinde yine içinde Fazlı Polat'ın yer aldığı bir diğer komedi projesi Meksika Açmazı da izleyiciye veda etmişti.