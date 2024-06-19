Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu inşaatı Ekim'de başlıyor

Azamat Sakiev Çin, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi'nin desteklenmesinde işbirliğine ilişkin anlaşmanın bugün onaylanmasının, taraflara ortak girişim kurma fırsatı verdiğini kaydetti. Sakiev inşaatın yaklaşık altı yıl süreceğini de sözlerine ekledi.

Yetkiliye göre taraflar ayrıca bir yatırım anlaşması daha imzalamayı planlıyor. Bunun Eylül 2024'te yapılması planlanıyor.

Çin Demiryolu İnşaat Şirketi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, proje için fizibilite çalışmalarına başladığını duyurdu.

Projenin toplam maliyeti 4 milyar 700 milyar dolar olacak ve Kırgız Cumhuriyeti, bu geniş kapsamlı proje için Çin bankalarından kredi alacak.