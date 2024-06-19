Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu inşaatı Ekim'de başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu inşaatı Ekim'de başlıyor

Kırgız Demiryolları Devlet Teşebbüsü Müdürü Azamat Sakiev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nun inşaatına bu yılın Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Azamat Sakiev Çin, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Projesi'nin desteklenmesinde işbirliğine ilişkin anlaşmanın bugün onaylanmasının, taraflara ortak girişim kurma fırsatı verdiğini kaydetti. Sakiev inşaatın yaklaşık altı yıl süreceğini de sözlerine ekledi.

Yetkiliye göre taraflar ayrıca bir yatırım anlaşması daha imzalamayı planlıyor. Bunun Eylül 2024'te yapılması planlanıyor.

Çin Demiryolu İnşaat Şirketi Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, proje için fizibilite çalışmalarına başladığını duyurdu.

Projenin toplam maliyeti 4 milyar 700 milyar dolar olacak ve Kırgız Cumhuriyeti, bu geniş kapsamlı proje için Çin bankalarından kredi alacak.

en-779242-1718346419-b.jpg

en-7158821687253777b.jpg

Son Haberler
İspanya Kralı tahta çıkışının 10. yılını kutladı Gündem
İspanya Kralı tahta çıkışının 10. yılını kutladı
İstanbul’da otluk arazi alev alev yandı Yerel Haberler
İstanbul’da otluk arazi alev alev yandı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Titanik lanetinden böyle kurtulmuş. İtiraf etti Dünya
Titanik lanetinden böyle kurtulmuş. İtiraf etti
FIFA müfettişleri ceza için hazırda bekliyor Spor
FIFA müfettişleri ceza için hazırda bekliyor
Soma’da orman yangını Gündem
Soma’da orman yangını
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı. Türkiye en fazla harcama yapan ülkeler arasında Dünya
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı. Türkiye en fazla harcama yapan ülkeler arasında