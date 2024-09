Çin, Tayvan ve ABD’ye meydan okudu: Pasifik Okyanusu'nda süpersonik kabus

Son dönemde sosyal medya platformu X’te Clash Report tarafından paylaşılan bir video, Çin'in YJ-12B süpersonik gemisavar seyir füzesinin başarılı bir şekilde denize açılan bir gemiyi vurduğunu ve muhtemelen batırdığını gösterdi. Bu video, uzmanlar tarafından, füzenin ABD savunma sistemlerini ve Tayvan'ın doğal engellerini aşma potansiyelini gözler önüne seren bir test olarak değerlendiriliyor.

Chinese supersonic anti-ship cruise missile YJ-12B hits sea targets, sinking them.



The missile is capable of reaching speeds between Mach 2 and Mach 3, with a range of about 500 km. pic.twitter.com/EIO0Cob7VT