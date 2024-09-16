Çin, Tayvan ve ABD’ye meydan okudu: Pasifik Okyanusu'nda süpersonik kabus

Son dönemde sosyal medya platformu X’te Clash Report tarafından paylaşılan bir video, Çin'in YJ-12B süpersonik gemisavar seyir füzesinin başarılı bir şekilde denize açılan bir gemiyi vurduğunu ve muhtemelen batırdığını gösterdi. Bu video, uzmanlar tarafından, füzenin ABD savunma sistemlerini ve Tayvan'ın doğal engellerini aşma potansiyelini gözler önüne seren bir test olarak değerlendiriliyor.

Chinese supersonic anti-ship cruise missile YJ-12B hits sea targets, sinking them.



The missile is capable of reaching speeds between Mach 2 and Mach 3, with a range of about 500 km. pic.twitter.com/EIO0Cob7VT — Clash Report (@clashreport) September 15, 2024

YJ-12B’NİN ÖZELLİKLERİ

YJ-12B, özellikle kıyı savunması için tasarlanmış, yerden fırlatılan bir füze sistemidir. Ramjet motoru sayesinde yüksek irtifalarda Mach 3'ün üzerinde hızlara ulaşabilen bu füze, 300 ila 400 kilometre (yaklaşık 186–249 mil) arasında değişen bir menzile sahiptir ve ufkun ötesindeki hedefleri vurma kapasitesine sahiptir. Füzenin savaş başlığı 205 ila 500 kilogram arasında değişmektedir ve genellikle büyük deniz araçlarına maksimum hasar vermek için yüksek patlayıcı ya da parça tesirli başlıklarla donatılmıştır.

Bu gelişmiş füze, çeşitli yönlendirme sistemlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bunlar arasında atalet navigasyonu (INS), aktif radar güdümü (ARH) ve hassas hedefleme için terminal güdüm sistemleri yer alır. YJ-12B'nin uçuş profili hem deniz yüzeyine yakın (deniz tarama) hem de yüksek irtifadan saldırı seçenekleri sunarak tespit edilmesini ve savunma sistemlerinden kaçmasını zorlaştırır. Füzenin süpersonik hızı ve kaçınma manevraları, gelişmiş füze engelleme teknolojilerine sahip modern donanma savunma sistemleri için bile büyük bir zorluk teşkil eder.

TAYVAN İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT

Videonun çekildiği zaman kesin olarak bilinmese de YJ-12B, Tayvan askeri birimleri tarafından oldukça tanınan bir füzedir ve Tayvan’da ciddi endişelere yol açmaktadır. Tayvan’ın askeri yayınlarına göre, Tayvan’ın YJ-12 füzesine karşı yenilikçi bir strateji geliştirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çin anakarasının en güçlü süpersonik seyir füzesi olarak bilinen bu füze, Çin kıyı şeridi boyunca ve Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarında konuşlandırılmış olup Tayvan ve ABD uçak gemisi saldırı grupları için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.

2021 yılının Aralık ayında Çin, H-6J bombardıman uçaklarıyla donatılmış YJ-12 gemisavar füzelerinin kullanıldığı canlı atış tatbikatları gerçekleştirmişti. Bu tatbikatlar, füzenin çok yönlülüğünü gözler önüne serdi çünkü YJ-12, farklı platformlardan ateşlenebilir. Bu da Tayvan'ın askeri caydırıcılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Tayvan deniz kuvvetlerinin iki aylık dergisi Navy Professional Journal’ın Aralık sayısına göre, YJ-12, Pekin’in en tehlikeli gemisavar füzesi olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise füzenin olağanüstü menzili ve hızıyla kara, hava ve denizden ateşlenebilme kabiliyetidir. Bu füze, Amerikan uçak gemilerindeki hava savunma sistemlerine büyük meydan okumaktadır. Dergide, “Tayvan Boğazı, artık büyüyen ve güçlü bir Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu (PLA) caydırmak için doğal bir engel olmaktan çıkmıştır ve Tayvan savaş gemilerinin hiçbiri güçlü YJ-12 ile baş edebilecek durumda değildir” denilmektedir.

TAYVAN’IN STRATEJİK SAVUNMA PLANLARI

2021 yılında Tayvan Savunma Bakanlığı, iki yılda bir yayımladığı askeri strateji raporunda Tayvan Boğazı’nı doğal bir bariyer olarak kullanarak avantaj elde etmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Bu stratejiyle Tayvan, silah menzilini genişleterek Çin hava üsleri, limanları ve toplama alanlarını hedeflemeyi amaçlamıştı. Bu sayede Çin’in deniz yoluyla gelme süresini uzatmayı hedefliyorlardı.

Günümüzde ise YJ-12 füzeleri bu doğal engelin etkinliğini bozmuş durumdadır. Tayvan'ın eskiden sahip olduğu koruyucu avantaj, bu gelişmiş füze sistemi karşısında ortadan kalkmıştır. Uzmanlar, bu büyük askeri dengesizlik karşısında Tayvan ordusunun duruşunu dikkatlice değerlendirmesi ve düşmanın zayıf yönlerini istismar etmek için yenilikçi ve asimetrik taktikler geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Strateji raporunda ayrıca Tayvan'ın askeri caydırıcılığını Çin’in kıyılarına kadar genişletme planları da yer almaktadır. Bu taktik, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan Boğazı’nı geçmeye çalışması durumunda denizde olumsuz ve zorlu şartlar yaratmayı hedeflemektedir. Ancak YJ-12B füzesinin süpersonik hızı ve geniş menzili, Tayvan'ın savunma stratejilerinin yeterliliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

AMERİKAN SAVUNMA SİSTEMLERİ VE YJ-12B’NİN ETKİSİ

YJ-12B süpersonik gemisavar füzesi, Tayvan için önemli bir tehdit oluşturmasının yanı sıra, ABD uçak gemisi saldırı gruplarını da hedef alabilecek kapasiteye sahiptir. YJ-12B, yüksek hızı, menzili ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar ve Tayvan Boğazı’ndaki konuşlandırma yerleriyle stratejik bir üstünlük sağlamaktadır. Askeri analistlere göre, YJ-12B füzesi, Tayvan'daki bir çatışma durumunda ABD ve Japon kuvvetlerinin müdahale etmesini engelleyebilir. Füzenin büyük deniz araçlarını ve uçak gemisi saldırı gruplarını hedef alabilmesi, Tayvan ve müttefikleri için ciddi bir caydırıcı güç olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca füzenin yüksek hızı ve kaçınma manevraları, ABD Donanması'nın gelişmiş savunma sistemleri, özellikle Aegis gibi sistemler için bile büyük bir meydan okuma teşkil etmektedir. Bu nedenle, Tayvan'ın coğrafi engelleri, örneğin Tayvan Boğazı, Çin’in gelişmiş füze teknolojisine karşı artık güvenli bir savunma sağlamamaktadır. YJ-12B, hedeflerine 30 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabilir ve bu da savunma sistemlerinin yeterli tepki vermesini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durum, bölgedeki güç dengelerinin değişmesi konusundaki endişeleri artırmış durumda.

GELECEK PERSPEKTİFLERİ

YJ-12B'nin yetenekleri, Tayvan ve müttefikleri için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bölgedeki askeri dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahiptir. Tayvan’ın askeri savunma stratejileri, bu gelişmiş füze karşısında yeniden gözden geçirilmeli ve yenilikçi çözümler geliştirilmelidir. Aksi takdirde, Tayvan’ın mevcut savunma sistemleri bu tür bir tehdit karşısında yetersiz kalabilir ve bu da Tayvan’ın güvenliğini tehlikeye atabilir.