Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı

Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Yüksek Yörünge Uydu İnterneti-01" adlı uydu, Long March-3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı ve fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Bu fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 510'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, şu anda Yer Sabit Yörünge'ye konumlandırılan ChinaSat (Congşing) iletişim uydularını kullanıyor ancak Alçak Yer Yörüngesi'nde, ABD'nin uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer takımuydu ağları oluşturmayı hedefliyor.

CASC'ın ana yüklenici olduğu "Guovang" projesi kapsamında 13 uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor. Ayrıca, Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) de Alçak Yer Yörüngesi'nde "G60" adı verilen mega takımuydu ağı kurmayı amaçlıyor.