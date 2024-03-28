Cinayet zanlısı 18 yıl sonra dağdaki konteynerde yakalandı

Kaynak: AA
Cinayet zanlısı 18 yıl sonra dağdaki konteynerde yakalandı
Hatay’ın Reyhanlı bölgesinde 18 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, bir konteynerde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2006’da av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden H.A. ile ilgili olarak beş ay önce soruşturmayı yeniden açtı. Yapılan soruşturma sonucunda cinayetin failinin İ.Y. olduğu belirlendi. Belirlenen adres üzerinde yapılan operasyonla İ.Y., Kırıkhan ilçesindeki Dağlık Evler bölgesinde bulunan bir konteynerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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