Cinayet zanlısı cezaevinde öldü

Kaynak: İHA
Tunceli'de sahibi olduğu restoranın yeni sahiplerine ateş eden ve 1 kişinin ölümüne diğer kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs, tutuklandıktan sonra kaldığı cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü.

Tunceli Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restorana eski sahibi 64 yaşındaki Hasan Temur geldi. Belindeki tabancasını çeken Temur, restoranın yeni sahipleri 52 yaşındaki Hasan Çetin ve 50 yaşındaki A.İ.B.'ye ateş ederek ağır yaraladı.

Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

aw544986-03.jpg

Ağır yaralanan Hasan Çetin kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken diğer yaralı A.İ.B ise tedavi olmak üzere Elazığ Fethi Sekir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Olayı gerçekleştiren Hasan Temur, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Tunceli Kapalı Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi. Hasan Temur sağlık sorunları bulunması nedeni Tunceli'den Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Temur, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw544986-02.jpg

