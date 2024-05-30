Çin'deki çoklu U dönüş sistemi görenlerin beğenisini topladı

Çin'in Jinan şehrinde bulunan yenilikçi çoklu U dönüş sistemi, görenlerin beğenisini topladı. Şehirdeki iki yönlü beşer şeritli yolda, sürücülerin sol şeritte U dönüşü yapabilmesi için özel bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sayesinde, sürücüler sıraya girerek bekledikleri sürede yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kolaylıkla U dönüşü yapabiliyorlar.

Yenilikçi sistemin sağladığı bu kolaylık, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sistemin trafik akışını nasıl rahatlattığını ve güvenli bir şekilde U dönüşü yapmayı mümkün kıldığını belirterek olumlu yorumlarda bulundular.