Çin'den Japonya'ya misilleme uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin'den Japonya'ya misilleme uyarısı

Çin, çip üretimi kısıtlamaları konusunda Japonya'ya karşı ekonomik misilleme konusunda uyarıda bulundu.

Japonya, Temmuz ayında ABD hükümetinin Çin'in gelişmiş çipler üretme yeteneğini sınırlama çabalarıyla uyumlu olarak 23 tür yarı iletken üretim ekipmanının ihracatını kısıtlamaya başladı.

Çinli yetkililer bu tutumlarını son dönemde Japon mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde defalarca dile getirdiler.

Çin, Japonya'nın Çinli şirketlere çip üretim ekipmanı satışını ve servisini daha fazla sınırlaması durumunda önemli ekonomik sonuçlar doğuracağı konusunda Japonya'yı uyararak yanıt verdi.

Toyota Motor, Japon yetkililere Çin'in, Japonya'nın otomobil üretimi için gerekli minerallere erişimini kısıtlayarak misilleme yapabileceği yönünde özel bilgi verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, küresel tedarik zincirlerini aksatan, ekonomik iş birliğini siyasallaştıran ve Çin'e karşı teknolojik abluka uygulayan eylemlere karşı çıktı.

Çin, adil ihracat kontrol önlemlerini uygularken küresel üretim ve tedarik zinciri istikrarını koruma taahhüdünü dile getirdi.

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