Çin'den Türk dünyası açılımı

Çin lideri Şi, Türk dünyası ve Orta Asya ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi.

Çin'den Türk dünyası açılımı

Editör: Sami Gürel

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da başladı.

Zirvenin açılış töreni, Şian'ın kuzeyinde, Çin'de 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang Hanedanı anısına inşa edilen Cennet Parkı içindeki Mor Bulut Köşkü'nde düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen, konuk liderleri ve eşlerini köşkün önünde karşılayarak selamladı.

Törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

KALKINMA PLANINI AÇIKLADILAR

Toplantıda, Çin lideri Şi, Orta Asya ülkelerinin iç işlerine “dış müdahaleye” ve ABD gibi liberal demokrasilere üstü kapalı bir şekilde “renkli devrimler” kışkırtma girişimlerine karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Çin'in tarihi Şian kentinde bölge ülkelerinin katıldığı zirvede konuşan Şi, Çin'in Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ekonomik kalkınmalarını artırmalarına yardımcı olacağına söz verdi ve aynı zamanda "Orta Asya ülkelerinin yasalarını iyileştirmelerine yardım etmeye hazır olduğunu" söyledi.

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