9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına Afyonkarahisar ve Karaman'da tepki

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına Afyonkarahisar ve Karaman'da tepki

Afyonkarahisar ve Karaman'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:12
Takip Et

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Afyonkarahisar ve Karaman'da protesto edildi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarına Afyonkarahisar ve Karaman'da tepki
+
Aa
-

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Şehit Yılmaz Çınar Camisi avlusunda bir araya geldi. Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammet Zengin, İslam inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla topyekun ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını aktaran Zengin, şöyle konuştu:

"Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016'dan bu yana 1 ile 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırmayla karşı karşıya bulunmaktadır."

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup adına da Karaman İHH Başkanı Mustafa Köseoğlu, açıklama yaptı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.