Çinli otomotiv üreticisi Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracak

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa topraklarındaki ilk fabrikasını Macaristan'da kuracağını duyurdu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Budapeşte'de yaptığı basın toplantısında konuyu duyurdu. Üretim tesisi güney Macaristan'ın Szeged şehrinde inşa edilecek ve birkaç bin kişiye istihdam sağlayacak.

Szijjarto, bunun Macar tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olduğunu eklerken belirli bir yatırım tutarından bahsetmedi.

Macaristan aynı zamanda Alman otomobil üreticileri için de popüler bir ülke olarak biliniyor. Audi ve Mercedes, Macaristan'daki fabrikalarında elektrikli otomobil veya motor üretiyor. BMW ayrıca Macaristan'ın doğusundaki Debrecen'de inşaat halindeki fabrikasında elektrikli otomobil üretmek istiyor.