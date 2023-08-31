Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu

Buna göre yetişkin insan beyninin, vücut boyutu açısından beklenenden 6 kat daha büyük olmasının nedeni de aynı mekanizma. Diğer bir deyişle, bilim insanı, insan beyninin daha zeki olmak üzere girişilen evrimsel bir yarışın ürünü değil, gecikmiş cinsel gelişiminin bir yan ürünü olduğuna inanıyor.