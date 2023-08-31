Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu

İnsan beyninin neden bu kadar büyük olduğu keşfedildi. Elde edilen bilgiler; insan beyninin boyutuyla cinsellik arasında ilişkiyi ortaya çıkardı.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 1
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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 2

Bilim insanları tarafından beyin büyüklüğünün nedeni keşfedildi. Ortaya çıkan bilgilere göre cinsel gelişim yaşı arttıkça beyin boyutu da artıyor.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 3

İnsan beyninin boyutu son 4 milyon yılda kabaca üç katına çıktı. Bu hızlı genişlemenin ardındaki faktörlerse tam olarak anlaşılamıyor.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 4

Bu bilmeceyi çözmeye çalışan Biyolog Mauricio González-Forero, insanın bilişsel mekanizmalarının gelişimini canlandıran bir bilgisayar modeli tasarladı.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 5

Independent Türkçe'nin haberine göre, Simülasyon, insan beyninin boyutunun cinsel olgunlaşma sürecinin uzaması nedeniyle büyüdüğünü düşündürdü.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 6

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde görev alan biyolog, ürettiği bilgisayar modelinin 7 farklı insansı (hominin) türünün beyin ve vücut boyutunu doğru tahmin edebildiğini, dolayısıyla modelinin güvenilir olduğunu ileri sürüyor.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 7

Ancak bulgularını açıkladığı makale henüz hakem onayından geçmedi. Şimdilik bilimsel makale arşivi BiorXiv'de yayımlanan araştırmada beyin boyutu hesaplanan türler arasında Australopithecus afarensis ve Homo sapiens de yer aldı.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 8

BEYİN BÜYÜKLÜĞÜ CİNSEL OLGUNLAŞMA YAŞINA BAĞLI

González-Forero, bulgularından hareketle, beyin büyüklüğünün her zaman cinsel olgunlaşma yaşına bağlı olduğu sonucuna vardı. Diğer bir deyişle cinsel gelişim yaşı arttıkça beynin boyutu da artıyor.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 9

Yazar, modern insanları örnek vererek, kadınlarda yumurtalık foliküllerinin nispeten geç ortaya çıkmasının, çocukluk döneminde beyin boyutunda muazzam bir genişlemeye olanak verdiğini gösteriyor.

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Cinselliğin insan beyni üzerindeki etkisi ortaya çıktı. Bilim dünyasından hayrete düşüren araştırma sonucu 10

Buna göre yetişkin insan beyninin, vücut boyutu açısından beklenenden 6 kat daha büyük olmasının nedeni de aynı mekanizma. Diğer bir deyişle, bilim insanı, insan beyninin daha zeki olmak üzere girişilen evrimsel bir yarışın ürünü değil, gecikmiş cinsel gelişiminin bir yan ürünü olduğuna inanıyor.

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