Cinsiyeti tartışılan boksör şortunun içini düzeltirken görüntülendi

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Cinsiyeti tartışılan boksör şortunun içini düzeltirken görüntülendi

Kadınlık testini geçememesine rağmen kadınlar ile dövüşen Imane Khelif'in maçın ardından elini sokarak şortunun içini düzelttiği anlar cinsiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 8. Gününde kaldığı yerden devam ederken bokstaki cinsiyet skandalı oyunların önüne geçti.

Uluslararası Boks Federasyonu’nun yaptığı kadınlık testini geçemeyen Cezayirli boksör Imane Khelif Olimpiyat Komitesi’nin kararıyla oyunlara dahil edildi.

Fizyolojik olarak erkek genlerine sahip olan ancak her fırsatta kendisini kadın olarak gördüğünü belirten Khelif son görüntüsüyle olay oldu.

ELİNİ SOKUP ŞORTUNUN İÇİNİ DÜZELTİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İtalyan rakibi Angela Carini’yi sadece 45 saniyede mağlup eden Khelif mücadelenin ardından yaptığı hareketle cinsiyet tartışmalarını iyice alevlendirdi.

Cezayirli boksörün elini sokup şortunun içini düzelttiği anlar gündem oldu. Khelif’in cinsel organını düzelttiği konuşulurken Olimpiyat Komitesi'ne Khelif'in men edilmesi için başvurular art arda gelmeye başladı.

KOMİTE DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Cezayirli boksörün turnuvaya devam edeceğini belirten komite, "Konuyu daha geniş şekilde ele alacak olursak, bu konuda hala ne bilimsel ne de siyasi bir fikir birliği var. Bu siyah-beyaz bir mesele değil. IOC olarak böyle bir çözümü, böyle bir fikir birliğini duymayı çok isteriz ve ortak bir anlayışa varılması halinde bu konuda ilk harekete geçen biz olacağız. Ancak, dediğimiz gibi henüz böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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