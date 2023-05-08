Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde cip, göçmen sığınma evi önünde bulunan kalabalığın içine daldı. Olayda, 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polis, olayın kasıtlı olup olmadığını soruşturuyor.

Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı

DHA’nın haberine göre, olay, ABD’nin Teksas eyaletindeki Brownsville ilçesinde meydana geldi. Yerel saatle 08.30 sıralarında bir cip, göçmen sığınma evinin önünde bulunan kalabalığın arasına daldı. ABD medyası, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Brownsville Polis Departmanı, olayın kasıtlı bir eylem olup olmadığını soruşturuyor. Ayrıca FBI’ın da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.

SİLAHLI SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyindeki Allen ilçesinde dün bir AVM’ye yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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