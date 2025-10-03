Çip üreticileri yapay zeka rüzgârıyla piyasalarda rekor kırıyor

Küresel yarı iletken üreticileri, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle piyasalarda tarihi seviyelere ulaştı.

Philadelphia Borsası Yarı İletken Endeksi (SOX) ile Asya’daki çip hisselerini izleyen endeks, son işlem gününde toplam piyasa değerine yaklaşık 200 milyar dolar ekledi.

Özellikle Güney Kore’deki şirketler dikkat çekti. OpenAI ile yapılan stratejik işbirliği anlaşmalarının ardından SK Hynix hisseleri yüzde 10 oranında yükseldi.

Samsung Electronics’in hisseleri de yüzde 3,5 artış kaydetti. Avrupa cephesinde ise çip ekipmanı üreticisi ASML Holding, ağustos ayında gördüğü dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

“KAÇIRMA KORKUSU PİYASAYI YÖNLENDİRİYOR”

Vantage Markets analisti Hebe Chen, yapay zekâ odaklı yükselişe dikkat çekerek, “Yapay zeka momentumu sanki yerçekiminden bağımsız şekilde devam ediyor. Balon tartışmaları sürse de piyasada ‘kaçırma korkusu’ hâkim” dedi.

Uzmanlara göre, çip sektöründeki yükselişin temelinde yalnızca kısa vadeli beklentiler değil, aynı zamanda yapay zekânın uzun vadeli büyüme potansiyeli de yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, şirketlerin teknolojik atılımlarını kaçırmamak için agresif alımlar yapıyor.

ENDEKSLERDE ZİRVEYE YAKLAŞAN FİYATLAMALAR

Öte yandan, SOX Endeksi 27, Asya çip endeksi ise 19 forward fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor. Bu rakamlar, endekslerin 2024 yılı boyunca test ettiği zirve seviyelere yeniden yaklaşıldığını ortaya koyuyor.

Analistler, önümüzdeki günlerde açıklanacak çeyrek dönem bilançolarının, yaşanan güçlü yükselişin sürdürülebilirliğini ortaya koyacağı görüşünde. Piyasalarda gözler, yapay zekâ yatırımlarından elde edilen gelirlerin şirket bilançolarına nasıl yansıyacağına çevrilmiş durumda.