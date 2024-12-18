Çizgili sırtlan ve yavruları fotokapana takıldı

Kaynak: İHA
Çizgili sırtlan ve yavruları fotokapana takıldı

Yavrularını ağzında taşıyan ve ardından sütüyle besleyen çizgili sırtlanın görüntüleri fotokapana yansıdı.

Yavrularını ağzında taşıyan ve ardından sütüyle besleyen çizgili sırtlanın görüntüleri fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Yavrularını ağzında taşıyan ve ardından sütüyle besleyen çizgili sırtlan, fotokapana yansıdı. DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan yeniden görüntülendi. Üstelik bu kez yanında küçük iki sürprizle. Türkiye'nin eşsiz biyolojik çeşitliliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

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