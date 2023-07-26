Çocuğu kepçe kulak olsun istemeyenler dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Kepçe kulak deformitesinin genetik ya da prematüre bebeklerin kuvözde yatırılma pozisyonuyla da oluşabildiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, “Bu deformite genetiktir, anne babada varsa çocukta da gözükür. Ayrıca erken doğan yani prematüre bebeklerde anneden gelen östrojen hormonunun kıkırdağı daha kırılgan hale getirmesi sonucu bebeğin kuvözde ters pozisyonda yatmasıyla kulak deformiteleri de gelişebilir” dedi.

Kepçe kulak deformitesinin konjenital denilen, aslında doğuştan gelen bir deformite olduğunu ifade eden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, “Bu deformitelerin oluşmasında iki ana faktör rol oynar. Birincisi kulakta iç kıvrımın oluşmaması, ikinci faktör ise iç kepçe dediğimiz konka bölgesinin çok geniş ve derin şekilde oluşmasıdır. Bu deformite genetiktir, anne babada varsa çocukta da gözükür. Kız çocukları ve erkek çocuklarının etkilenme oranı ise eşittir. Ayrıca erken doğan yani prematüre bebeklerde anneden gelen östrojen hormonunun kıkırdağı daha kırılgan hale getirmesi sonucu bebeğin kuvözde ters pozisyonda yatmasıyla kulak deformiteleri de gelişebilir” diye konuştu.

DHA