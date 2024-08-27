Çocuk çocuğu satırla kovaladı. Türkiye ne hale geldi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, iki çocuğun kavga ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, kavgadan sonra bir çocuğun elindeki satırla diğerini takip ettiği gözlemlendi.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından, izleyicilerden çeşitli tepkiler geldi. Birçok kişi, çocukların bu tür şiddet eğilimlerini nereden öğrendiğini ve Türkiye'de şiddet olaylarının geldiği noktayı sorguladı. Tepkilerde, bu tür davranışların normalleşmesinin endişe verici olduğu vurgulandı. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama veya müdahale talep edildi.

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