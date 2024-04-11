Çocuk gibi davrandığı gizli bir hesabı daha varmış. Elon Musk sonunda itiraf etti...

Dünyanın en zengin insanlarından olan ve yaptığı her açıklamayla gündem olan Elon Musk, Twitter'da yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Hakkındaki bir paylaşımı cevaplayan Elon Musk, gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu söyledi.

Bazı insanlar, Elon Musk'ın Twitter hesabını Pranay Pathole isimli bir mühendisin yönettiğini belirtiyor.

Bunun sebebi ise Elon Musk'ın Pranay Pathole'ün paylaşımlarına çok fazla cevap veriyor olması olarak gösteriliyor.

Hatta bunların içinde verilen yanıtların toplamını sayanlar bile oldu. Yapılan incelemeler sonucunda Musk, Pathone'ün paylaşımlarına en az 400 kez cevap verdi.

Bu durum ikili arasında böyle bir bağ olduğuna inanılmasına sebep oldu.

Bazıları ise bunun tam tersini iddia ediyor. İnanışa göre Elon Musk, Pranay Pathole ismiyle sahte hesap kullanıyordu.

"NE SAÇMA BİR MANTIK!"

Pathole, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda bazı insanların söz konusu hesabı Elon Musk'ın yönettiğine inandığını belirtti. Bunun saçma olduğunu söyleyen mühendis, Elon Musk'ın bu kadar meşgulken birden çok Twitter hesabını yönetecek zamanı bulmasının pek de mantıklı olmadığını söyledi.

İşte Elon Musk da tam olarak bu paylaşıma yanıt vererek gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu paylaştı.