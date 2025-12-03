Dün Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği çalıştayda MESEM'i ve Bakan Yusuf Tekin'i protesto eden 17 TİP'li öğrenci gözaltına alınmıştı.

Bugün ise Bakırköy Adliyesi'nde ifadesi alınması beklenen öğrencilerin ifadesi alınmadan tutuklamak üzere sevkleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılım gösterdiği Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde gerçekleşen MESEM protestondan sonra gözaltına alınan 17 TİP üyesi öğrenciden 16'sı, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza dikileceğiz! Bir avuç zenginin serveti yolunda iktidarının tüm imkanlarını seferber edenlere, 'çocuklarımızı koruyun' diyen milyonların hıncını, cesaretle sesini yükselten gençlerden çıkarmaya çalışanlara sesleniyoruz: Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!'

MESEM NEDİR?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır.

Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu sebeple kaldırılması gerektiğini savunuyor.

ÇOCUKLARA ASGARİ ÜCRETİN 3’DE 1’İ TUTARINDA PARA VERİLİYOR

MESEM’e katılan ve haftanın 4 günü çalışan ve sadece 1 gün okula giden çocuklardan 9-10-11. sınıf öğrencilerine 6.631,40 TL 12. sınıf öğrencilerine ise 11.052,33 TL tutarında maaş veriliyor.

15 YAŞINDAKİ MUHAMMED ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Urfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle yüksek basınçlı hava verildiği için iç organları parçalanan 15 yaşındaki işçi Muhammed Kendirci tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

15 yaşındaki Muhammet Kendirci’nin MESEM kapsamında çıkar olduğu ortaya çıkmıştı. Kendirci’nin işkenceyle öldürülmesiyle birlikte, 2025 yılının 10 ayında MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 16’ya yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, ‘Eğitim’ adı altında sanayiye gönderilen çocuklar; pres makinelerinde, kalıp çökmesinde, forklift altında, yangında, elektrik akımında, işkenceyle can vermektedir. Bu sistem çocuklara eğitim değil; ucuz işgücü, güvencesizlik ve ölüm getirmektedir’ demişti.

Nazlıkara, ‘iktidara seslenerek, 'MESEM çocukları hayattan koparırken, bu ölümcül düzenin sürdürülmesine nasıl hâlâ göz yumuluyor? Bu sömürü çarkını kimler koruyor’ diyerek isyan etmişti.