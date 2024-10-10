Çocuk istismarına karşı bilgilendirme toplantıları başladı

Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çocuk ihmaline ve istismarına karşı bilgilendirmeler başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

'ÇOCUKLARINIZA İNANIN" MESAJI VERİLDİ

Sosyolog ve Aile Danışmanları Dilara Akman ile Funda İpek, çocukların uğrayabilecekleri fiziksel, cinsel ve psikolojik istismara dair aileleri bilinçlendirdi.

Uzmanlar "İstismar sözlü, duygusal, cinsel, ekonomik ve sosyal olabilir. İstismara uğrayan çocuklar, ergenler utandıkları, korktukları, kendilerine inanılmayacağını düşündükleri ya da olanlardan kendilerini sorumlu hissettikleri için yaşadıkları istismarı anlatamıyor olabilirler. Çocuk size gelerek yaşadığı bir istismar durumundan bahsediyorsa ona inanın. Çocuklar bu konuda yalan söylemez" diye konuştular.

'İSTİSMAR İLE KAZA YARALANMALARI FARKLI'

Çocuğun kaza dışı fiziksel açıdan zarar görmesinin ve bedensel bütünlüğünün bozulmasının fiziksel istismar olduğunu söyleyen uzmanlar, "Tokat ve yumruk atmak, tekmelemek, fırlatmak, ısırmak, vurmak, yakmak, cimciklemek ve sarsmak, belli nesnelerle zarar vermek, saç ve kulak çekmek fiziksel istismar örnekleridir. İstismar yaralanması ile kaza yaralanması farklıdır. Bunları ayırt etmek için dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır. Eğer yaralanmalar sıklıkla oluyorsa istismar yaralanması olma ihtimali yüksektir. Yaralanmaların mantıklı bir açıklaması olmaz. Kaza sonucu yaralanmalar vücudun kemikli kısımlarında olurken istismar ile oluşmuş yaralanmalar yumuşak dokularda olur" diye konuştular.

ÇOCUK İHMALİ

Çocuk ihmalinin ise çocuğa bakma sorumluluğu olan yetişkin kişi ya da kişilerin bu sorumluluğu yerine getirmeyerek çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılamamasından kaynaklandığını aktaran uzmanlar ihmalin fiziksel ya da duygusal olabileceğini söylediler.