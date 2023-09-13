Çocuklar ailesine destek olabilmek için işsizlik ödeneğine başvurdu

Ekonomik krizin acı tablosunu resmi veriler ortaya koydu. SED programından yararlanan çocuk sayısı 168 bin 247’ye ulaşırken, Ocak ve Ağustos ayları arasında 15-19 yaş grubundaki 6 bin 269 çocuk ve genç işsizlik ödeneği başvurusu yaptı.

Çocuklar ailesine destek olabilmek için işsizlik ödeneğine başvurdu

Türkiye’de giderek artan ekonomik kriz ve enflasyonda on milyonlarca vatandaş yaşam mücadelesi veriyor.

Halk yoksulluğun pençesinde can çekişirken bu durumdan etkilenenlerin başında çocuklar geliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlandırılan çocuk sayısı Haziran 2023 itibarıyla 168 bin 247’ye ulaşırken, Ocak-Ağustos 2023 döneminde 15-19 yaş grubundaki 6 bin 269 çocuk ve genç, işsizlik ödeneğine başvurdu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, ailesinin yanında yaşamını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlandırılan çocuk sayısı Haziran 2023 itibarıyla 168 bin 247’ye ulaştı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Yoksulluğun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini İŞKUR verileri de gözler önüne serdi. Türkiye'de yüz binlerce çocuk ve genç, aile bütçesine destek olmak amacıyla erken yaşta iş yaşamına atılmak zorunda kaldı. İŞKUR’un 15-19 yaş grubuna yönelik verileri, “utanç tablosu” olarak hafızalarda yer etti.

Ocak-Ağustos 2023 döneminde 15-19 yaş grubundaki 6 bin 269 çocuk ve genç, işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuran genç ve çocukların yalnızca 298’ine işsizlik ödeneği bağlandı.

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İŞBAŞI PROGRAMI

İŞKUR’un, “Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere karar verme imkânı sunmak” amacıyla hayata geçirdiği İşbaşı Eğitim Programı’na (İEP) da binlerce çocuk ve gencin başvurduğu öğrenildi. Verilere göre, Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla İEP’e kayıtlı çocuk sayısı 5 bin 156 ile ifade edildi.

KAYITLI GENÇ İŞSİZLER

Ekonomik kriz ve derin yoksulluğun çocuk ve gençler üzerindeki etkisini ortaya koyan bir diğer veri ise İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yaş dağılıma göre sıralandığı veri oldu.

Buna göre, 15-19 yaş grubundaki 114 bin 599 çocuk ve gencin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olduğu bildirildi.

İŞKUR'a kayıtlı olan ve 15-19 yaş grubunda bulunan 114 bin 599 kişiden 12 bin 423’ünün bir yıl ve bir yıldan daha fazla süredir iş aradığı belirtildi.

İEP NEDİR?

İŞKUR’a kayıtlı olan ve 15 yaşını tamamlayan herkes İşbaşı Eğitim Programı’na başvurabiliyor. Programa başvuran ve “İş arayan statüsünde” olan kişilere eğer öğrenciler ise günlük 438 TL, öğrenci değillerse 482 TL cep harçlığı ödeniyor. Programın amacı ise “Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır” şeklinde açıklanıyor.

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