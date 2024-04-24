Çocuklar Duymasın'ın Duygu’su paylaştı. 'On yıldır öptüğüm çocuk' Beğeni butonu çöktü

Ünlülerin eşleriyle birlikte doğum günlerini kutlamaları geliyor. Birçok ünlü bu özel günlerini takipçileriyle paylaşarak kutluyor.

Son olarak “Çocuklar Duymasın” dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Ayşecan Tatari, takipçileriyle eşinin doğum günün kutlamasını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını romantik sözlerle kutladı:

“On yıldır öptüğüm çocuk, 35 yaşın kutlu olsun. Bu rollercoasterda senin yanına düşmüş olmak bir şans... Edip Tepeli ise “Atla Nimbus’uma, daha çok seneler var” yanıtını verdi.

Çiftin takipçilerinden ise “Maşallah çok güzelsiniz” yorumları geldi.

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

SON ZAMANLARDA EŞİYLE DOĞUM GÜNÜN KUTLAYAN ÜNLÜLER…

Tanınmış oyuncu Aslı Enver, sosyal medya üzerinden eşi Berkin Gökbudak’ın doğum gününü özel bir gönderiyle kutladı.

Başarılı projelerde sergilediği etkileyici oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hazal Kaya, son paylaşımıyla yine gündemde yer aldı.

Eşi Ali Atay’ın doğum gününü Instagram’da kutlayan Kaya, paylaşımının hızla yayılması ve yoğun ilgi görmesiyle dikkatleri üzerine çekti.