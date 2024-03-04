Çocuklara ayaklarını yalattılar. Lisede mide bulandıran görüntüler

Düzenleme: Kaynak: TELE 1
Çocuklara ayaklarını yalattılar. Lisede mide bulandıran görüntüler
ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi’nde bir grup öğrenci, ayaklarına fıstık ezmesi sürerek diğer öğrencilere ayaklarını yalattı. Mide bulandıran o görüntüler, ülkeyi ayağa kaldırdı.

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Deer Creek Lisesi’nde bir grup öğrenci sandalyeye oturarak ayaklarını diğer öğrencilere yalattı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde parke sahanın içerisinde sıraya girerek sandalyelere oturan öğrencilerin, ayaklarına fındık ezmesi sürdüğü ve diğer öğrencilerin ise yaladığı görülürken, videoda bazı öğrencilerin de arkadaşlarına tezahüratlarda bulunduğu duyuluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Oklahoma Eyaleti Eğitim Departmanı konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Kurumun başındaki isim olan Ryan Walters ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Bu iğrenç. Biz Oklahoma’daki okulları bu pislikten temizleyeceğiz. Kurumumuz soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

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YARDIM TOPLAMAK İÇİN BÖYLE BİR YARIŞMA DÜZENLEMİŞLER

Deer Creek Lisesi öğrencilerinin bölgede hizmet veren ve engelli çalışanlara iş veren bir işletmeye destek için bu “Yarışmayı” düzenlediği iddia edildi. Yarışmaya katılan öğrencilerin 9 ile 12’nci sınıfa gittiği belirtiliyor.

Bağış kampanyasında 152.830 dolar gelir elde edildiği öğrenilirken okul yönetiminin ilk önce bu çabayı takdir ettiği ancak videonun yayılmasının ardından ise bir özür mesajı yayınladığı ortaya çıktı. Okul yönetimi, “Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Çocuklarımızı korumak bizim görevimizdi ve bunu yapamadığımız için özür dileriz” duyurusunu yaptı.

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