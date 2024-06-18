Çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale edildi

Bakan Göktaş'ın yazılı açıklamasına göre, dijitalleşmenin artmasıyla çocuklar daha büyük risklerle karşı karşıya kalmakta ve Bakanlık, çocukların dijital ortamda rastlayabilecekleri zararlı içerikleri sıkı bir şekilde takip edildiğini aktardı.

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri belirlemek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak için aktif olarak çalışldığını ifade eden Göktaş çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin özenle yürütüldüğünü belirtti.

Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerikler, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet ihlalleri gibi konularda savunmasız olduklarını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri ve psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, Sosyal Medya Grubumuz 2 bin 158 içeriğe müdahale etti. Ayrıca, risk altında olduğu belirlenen çocuklara gerekli psikososyal destek sağlanmakta ve gerektiğinde sosyal hizmet müdahalesi yapılmaktadır."

Göktaş, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmamaları için yapılan müdahalelerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği içinde olduklarını ifade etti.