Çocuklardaki ağız sağlığıyla ilgili uzmanlardan hayati uyarılar

Uluslararası araştırmalar ve uzman görüşleri, bu sorunun düşündüğümüzden çok daha derin ve yıkıcı sonuçları olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 6-12 yaş arası çocukların yaklaşık %60'ı diş çürüğü sorunu yaşıyor. Ancak bu oran, sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde ve belirli ülkelerde %80'in üzerine çıkabildi.

EĞİTİMDE ÇÜRÜK ETKİSİ

Yale Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Dr. Jane C. Wirth, diş ağrısının sadece fiziksel bir rahatsızlık olmadığını, aynı zamanda bir öğrenme engeli haline geldiğini belirtti.

Dr. Wirth, "Kronik diş ağrısı çeken çocuklar, derslerine odaklanmakta zorlanıyor, uykusuzluk ve beslenme sorunları yaşıyorlar. Bu durum, okul devamsızlığına ve akademik başarıda belirgin düşüşlere yol açıyor" dedi.

Türkiye'de yapılan bir saha araştırması, diş çürüğü olan çocukların olmayanlara kıyasla okuldan %15 daha fazla devamsızlık yaptığını ve matematik ile fen bilimleri derslerindeki not ortalamalarının %10 daha düşük olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, bu durumu "okul başarısı için kritik bir eşik" olarak tanımladı. Uzmanlar, "Ağız ve diş sağlığı sorunları, çocuklarda düşük özgüvene, sosyal içe kapanıklığa ve akran zorbalığına maruz kalmaya da neden olabiliyor. Bu durum, sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimi de olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN ACİL ÇAĞRI

Uzmanlar, meselenin sadece diş fırçalama alışkanlıkları ve düzenli diş hekimi kontrolleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası ve UNICEF'in ortak yürüttüğü bir rapor, okul sağlığı programlarının, erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarının diş çürüğü oranlarını önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

Amerikan Pediatri Derneği’nden Dr. Robert M. Goldberg, bu sorunun çözümünün çok paydaşlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Goldberg, "Eğitimciler, ebeveynler, sağlık profesyonelleri ve hükümetler, çocukların ağız sağlığını korumak için birlikte çalışmalı. Okullarda ağız hijyeni eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi, florürlü su programlarının yaygınlaştırılması ve düşük gelirli ailelere yönelik ücretsiz diş sağlığı hizmetlerinin artırılması, atılması gereken acil adımlardır" dedi.

Çocukların ağız sağlığının ihmal edilmemesi, sadece onların değil, aynı zamanda ülkenin geleceğinin de korunması anlamına geldi.