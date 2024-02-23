Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası sokakta bitti: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tartışmalarının ardından Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı’nda buluşan N.B. (16), G.G. (15), M.C.E. (16), A.S.Ç. (16) konuşmak için çağırdıkları T.U. (16) ve H.E.U. (16) darp ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kavgada çocukları darp eden diğer 4 çocuk ise polis ekiplerince yakalanarak Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.