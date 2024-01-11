Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü

Kaynak: AA
Çocuklarına yemek pişirirken sobaya düştü
Erzurum’da yaşayan baba, çocuklarına yemek pişirirken epilepsi nöbeti geçirdi ve sobanın üstüne düştü.

47 yaşındaki epilepsi hastası Yasin Ergani, çocuklarına yemek pişirirken nöbet geçirince sobanın üzerine düştü. Olay, Köprüköy ilçesinin Yağan Mahallesi’nde yaşandı. 1 hafta önce, Yasin Ergani yemek pişirmek için sobayı yaktı.

Yemek pişirdiği esnada, epilepsi nöbeti geçirip sobanın üstüne düşen Ergani’nin vücudunda 2. Ve 3. Dereceden yanıklar oluştu. Elleri, yüzü ve kollarının bir kısmında yanık oluşan Ergani, komşularının yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ergani’nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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