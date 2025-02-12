Çocuklarınıza sakın bu ürünü almayın... Ticaret Bakanlığı o ürün için düğmeye bastı!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden piyasada üretilen sağlığı tehdit edecek ürünler ilan ediliyor. Bu seferki listede çocuklu aileleri ilgilendirecek önemli ürünler var.

Yapılan denetimlerin ardından, bazı ürünlerin sağlığı tehdit ettiği ortaya çıktı. Tespiti yapılan ürünler piyasadan toplanmaya karar verildi.

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildi.

​​​​​​​ ​​​​​​​

Listede kullanımı tehlike yaratabilecek akıllı saat kordonu, çocuk mayosu ve bebek tulumu yer aldı.

​​​​​​​

Söz konusu akıllı saat kordonunda limit değerlerin üzerinde nikel tespit edildi.

​​​​​​​

Çocuk mayosu ile bebek tulumunun da sağlığa uygun olmadığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.