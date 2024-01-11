Çocuklukta yaşanan şiddet hangi hastalığı yapıyor

Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, dünya genelinde cinsel istismara ve şiddete uğramış çocukların epigenetik verilerini derleyerek astım hastalığına yakalanma risklerinin yüksek olduğunu belirledi. Saygıdeğer, "4 kişilik ekiple 1 yılda tamamladığımız analiz, Cambridge Üniversitesi dergisinde yayımlandı" dedi.

Uzmanlar, cinsel istismara uğrayan ya da aile içinde şiddet gören, ilgisiz bırakılan çocukların beynindeki stres hormonlarının çok fazla salgılanması sonucu epigenetiklerinin etkilendiğini söylüyor. Epigenetik, DNA kişiden kişiye değişiyor ve ileride bazı hastalık genlerinin açılmasına sebep oluyor. Tokat ya da ufak azarın dahi çocuğu kronik hastalığa götürebildiği belirtiliyor.

Adana ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer de dünya genelinde cinsel istismara uğramış ve şiddet görmüş çocukların epigenetik verilerini derledi. Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yaptığı meta analiz sonuçlarını açıklayan Saygıdeğer, şöyle konuştu:

" İstismara uğramış bütün çocukların datasını derledik ve hepsinin epigenetik verilerine ulaştık. Bu verilerin hepsini tek tek bilgisayara girdik, sonrasında cinsel istismara uğramış çocukların hangi genlerinin etkilendiğini tespit ettik. Biz buna meta analiz diyoruz. Bilimsel olarak en üst düzey araştırma örneği. Burada cinsel istismar ve aile içi şiddetin astım ile ilgili genlerde çok büyük değişikliklere sebep olduğunu belirledik. Çalışma ile cinsel istismara uğramış, aile içi şiddet görmüş, ilgisiz kalmış çocukların, refah koşullarda yaşamış çocuklara göre daha çok astım riski altında olduğu ortaya çıktı. 4 kişiden oluşan ekibimizle 1 yılda tamamladığımız analizimizi, Cambridge Üniversitesi dergisinde yayımlandı"

MUTLULUK-MUTSUZLUK DA ETKİLER Mİ?

Doç. Saygıdeğer, "Epigenetik, DNA'nın kendisini değiştirmeden o genin aktif olup olmayacağını belirledi. Genler çok önemli. Tükettiğimiz gıdalar, uğradığımız duygu durum bozuklukları, rahat yaşam, ve sağlık durumu enlerin epigenetik düzenlemesini etkiler. Örneğin; mutlu bir insanda astım ile ilgili bir gen kapalıyken mutsuz bir insanda açık hale gelebilir." şeklinde konuştu.