Ünlü oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını söylemişti. Öte yandan röportaj veren Keçeci icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

‘AYNI SOFRAYI PAYLAŞTIĞIM ARKADAŞLARIM TELEFONLARIMI AÇMIYOR’

İntihara teşebbüs ettiğini de belirten Metin Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.

Ünlü oyuncu verdiği röportajının ardından TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

Şimdi ise Metin Keçeci bir görüntü ile gündeme geldi. Çöpün çevresinde yer alan kartonlara toplarken görüntülenen Keçeci otobüse binerek oradan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan sahneleri görenler "Belki ev taşıyacaktır", "Ulan adam ev taşıyacak belki saçmalamayın", "Görüntüde bir şey yok adam belli ev taşıyacak" yorumları yaptı.