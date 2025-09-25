Çok sayıda annenin hayatını tehlikeye atmıştı! Erken doğum skandalında gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sancaktepe’de özel bir hastanede hastalara habersiz ilaç vererek erken doğum yaptırdığı iddia üzerine yapılan çalışmada bir kadın doktor gözaltına alındı. Ataşehir’deki evinde gözaltına alınan doktorun cep telefonu incelemeye alındı.

Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!

Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonuna el konuldu. Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi. Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Çok sayıda annenin hayatını tehlikeye atmıştı! Erken doğum skandalında gelişme

Çok sayıda annenin hayatını tehlikeye atmıştı! Erken doğum skandalında gelişme

Çok sayıda annenin hayatını tehlikeye atmıştı! Erken doğum skandalında gelişme

Çok sayıda annenin hayatını tehlikeye atmıştı! Erken doğum skandalında gelişme

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi