28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp evden dram çıktı. Annenin ifadesi ''pes'' dedirtti

Çöp evden dram çıktı. Annenin ifadesi ''pes'' dedirtti

Konya'da apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.’nin şoke eden ifadesi ortaya çıktı. Vicdansız kadın ifadesinde, hava almak için dışarı çıktığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:43
Takip Et

Çöp evde bebeğini bırakan anneden şaşırtan açıklama

Çöp evden dram çıktı. Annenin ifadesi ''pes'' dedirtti
+
Aa
-

DHA’dan Salih Büyüksamancı’nın haberine göre, Konya’da 1,5 yaşındaki bebeği Asel’i evde tek başına bırakarak çıkan anne Fatma G. evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirterek, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş'' dediği öğrenildi.

İfadesi sonrası serbest bırakılan Fatma G.’nin, hakkında başlatılan 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma kapsamında, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

Olay, geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı’nda meydana geldi. Apartman sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı. Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G. polis tarafından gözaltına alındı. Fatma G.’nin ilk ifadesinde, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim'' dediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Sağlık durumu iyi olan Asel'in tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
5
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
6
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
7
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
﻿Uzmanı açıkladı. Ramazan ayı kalbi korumak için fırsat
﻿Uzmanı açıkladı. Ramazan ayı kalbi korumak için fırsat
﻿Uzmanı açıkladı. Ramazan ayı kalbi korumak için fırsat
﻿Dursun Özbek borçlar için 400 milyon TL arıyor
﻿Dursun Özbek borçlar için 400 milyon TL arıyor
﻿Dursun Özbek borçlar için 400 milyon TL arıyor
﻿SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'a onay
﻿SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'a onay
﻿SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'a onay
﻿"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 122 tutuklama
﻿
﻿"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 122 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.