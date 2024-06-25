Çöp kamyonu yolcu uçağına çarptı. 143 yolcu şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çöp kamyonu yolcu uçağına çarptı. 143 yolcu şaşkına döndü

Teksas’a gitmek için hazırlanan American Airlines'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına havalimanında çöp kamyonu çarptı.

Kuzey Carolina’nın Greensboro kentindeki Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı’ndan Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na giden AA1716 sefer sayılı uçuştaki 143 yolcu korku dolu anlar yaşadı.

Kalkışa hazır bir şekilde uçağın havalanmasını bekleyen yolcular aniden gelen yüksek bir patlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.

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KAMYONUN BİR PARÇASI UÇAĞA SAPLANDI

Uçağın havalanmaya hazırlandığı sırada çöp toplayan bir çöp kamyonunun American Airlines'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına çarptığı görüldü. Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken aracın bir parçasının uçağın kanadına saplandığı fark edildi.

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Yolcular, yaşanan kaza sonrası Boeing ekibinin, havalimanı personelinin ve polisin uçağın etrafını nasıl kuşattığını anbean cep telefonları ile kaydetti.

American Airlines'ın sözcüsü konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Uçak bakım çalışmaları nedeniyle hizmet dışı bırakıldı" dedi.

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Yolculardan Joni Crofoot, yaşanan korku dolu anları "Tam uçağa binerken birkaç saniye boyunca çok güçlü bir sarsıntı hissettik ve ardından bir tane daha hissettik" diyerek anlattı.

UÇAK HAVAALANINA GERİ DÖNDÜ

Kaza sonrası tüm yolcular ve altı mürettebat uçağı terk edip havaalanına dönmek zorunda kaldı. Dallas'a uçuşu birkaç saat ertelendi ve yedek bir uçağa bindirildi.

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